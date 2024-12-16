Экономист считает, что в Башкирии появятся новые точки роста

"Инвестиции — это то, что позволяет динамично развиваться экономике республики и страны в целом. Если они приходят в республику, это свидетельствует о доверии к ней, к управленческой команде, деловому сообществу. Инвестиции — не только деньги, но и технологии, люди, инновации, наука. Причем приходят они прежде всего в сектора, где созданы наиболее комфортные условия. Республика активно работает в этом направлении, о чем говорят показатели экономического роста.