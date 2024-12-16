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Экономист считает, что в Башкирии появятся новые точки роста

Анализируя недавнее Послание Главы Башкирии Радия Хабирова Госсобранию, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и менеджмента Башкирского государственного аграрного университета Расул Гусманов отмечает серьезное внимание, которое уделено инвестиционной составляющей развития экономики республики и формированию новых точек роста в различных отраслях.

Источник: Башинформ

Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», к 2028 году республика планирует довести уровень привлекаемых инвестиций до 1 трлн рублей в год. Радий Хабиров неоднократно говорил о том, что надо стремиться к достижению этого результата, а задачей каждого руководителя отрасли является обеспечение роста инвестиций на своем участке. Эта тема получила развитие и в Послании, отмечает эксперт.

"Инвестиции — это то, что позволяет динамично развиваться экономике республики и страны в целом. Если они приходят в республику, это свидетельствует о доверии к ней, к управленческой команде, деловому сообществу. Инвестиции — не только деньги, но и технологии, люди, инновации, наука. Причем приходят они прежде всего в сектора, где созданы наиболее комфортные условия. Республика активно работает в этом направлении, о чем говорят показатели экономического роста.

Радий Хабиров сделал в своем Послании ряд конкретных поручений, например, поставил министерству предпринимательства и туризма задачу переосмыслить подходы к развитию и поддержке бизнеса с тем, чтобы раскрыть его потенциал. Минсельхозу республики он рекомендовал внедрять более эффективные методы управления отраслью, повышать ее инвестиционную привлекательность. Это позволяет говорить о том, что данные отрасли в ближайшее время могут стать новыми точками роста, дадут новые инвестиционные проекты, — прокомментировал Расул Гусманов. — Еще в ходе прямой линии Радий Хабиров говорил, что анализирует процессы, происходящие в различных отраслях экономики. Полагаю, что в вышеназванных направлениях он увидел особый потенциал.

Эти задачи не возникают сами по себе, они продиктованы реалиями экономики, общественной жизни. Управленческая команда республики работает эффективно и слаженно, поэтому, я считаю, цели, поставленные Радием Хабировым в Послании, будут достигнуты".

экономика