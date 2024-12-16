Башкирия из федерального бюджета в 2025 году получит 81,5 млрд рублей

Уточненный показатель отражен в новой редакции законопроекта «О бюджете Республики Башкортостан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.
Проект нового трехлетнего бюджета в окончательном чтении депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании парламента 19 декабря. Как заявил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, Главой республики к законопроекту внесены поправки с уточнением отдельных доходных и расходных статей. Они касаются как безвозмездных поступлений из федерального бюджета, так и собственных доходов республики.
«Объем безвозмездных поступлений пересмотрен с увеличением на 12,6 млрд рублей, собственных доходов — на 1,2 млрд рублей. Дополнительные ассигнования — а суммарно это 13,8 млрд рублей — распределены по отдельным статьям расходов. Они пойдут на мероприятия в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, на организацию пассажирских перевозок
Спикер парламента пояснил, что увеличение объема собственных доходов обеспечат акцизы на нефтепродукты — плюс 2 млрд рублей. Вместе с тем прогноз по поступлению штрафов за нарушение правил дорожного движения пересмотрен со снижением на 0,8 млрд рублей.
Таким образом, после всех уточнений основные параметры бюджета на 2025 год определены: по доходам — 337,5 млрд рублей (+13,8 млрд рублей), расходам — 341,5 млрд рублей (+13,8 млрд рублей), дефициту — 4 млрд рублей. Внесены также изменения в параметры бюджета на плановый период 2026 и 2027 годов.