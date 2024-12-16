Башкирия из федерального бюджета в 2025 году получит 81,5 млрд рублей

«Объем безвозмездных поступлений пересмотрен с увеличением на 12,6 млрд рублей, собственных доходов — на 1,2 млрд рублей. Дополнительные ассигнования — а суммарно это 13,8 млрд рублей — распределены по отдельным статьям расходов. Они пойдут на мероприятия в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, на организацию пассажирских перевозок и т. д. Дефицит остается на прежнем уровне — 4 млрд рублей», — сказал Константин Толкачев.