МАРТ: Беларусь и Россия усовершенствуют сферу защиты прав потребителей

Как пояснил Богданов, речь идет о таком цифровом контенте, как фильмы, ПО, музыка, игры и так далее. Кроме того, внимание в документе уделено так называемому «условно бесплатному товару», который предлагается покупателю в подарок при приобретении основного товара. Это предлагается считать единой покупкой, а гарантию распространять и на основной товар, и подарок к нему.