МАРТ: Беларусь и Россия усовершенствуют сферу защиты прав потребителей

Эти направления содержатся в декрете Высшего госсовета Союзного государства о единых правилах в области защиты прав потребителей, который был принят в начале декабря в белорусской столице.
Как отметил министр, в документе собраны лучшие практики в области защиты прав потребителей Беларуси РФ. В нем также заложены и определенные некоторые новации, которых в настоящее время нет в законодательствах обеих стран.
«Это не закон прямого действия, не значит, что с нового года он вступит в силу. Это рамочный нормативный акт, который устанавливает принципы будущей унификации наших законодательств».
Глава МАРТ также подчеркнул, что декрет создает основу и базу для более глубокой интеграции белорусского и российского законодательств в области защиты прав потребителей.
По его мнению, нельзя сказать, что законодательства Беларуси и РФ в этой сфере кардинально разные. Они гармонизированы и отличаются лишь в нюансах.
Ряд новаций
По словам министра, в декрете также определены перспективные направления, которые планируется реализовать в законодательство в ближайшее время. В частности, вводится терминология «цифровой товар» и устанавливаются правила защиты прав потребителей при его покупке.
Как пояснил Богданов, речь идет о таком цифровом контенте, как фильмы, ПО, музыка, игры и так далее. Кроме того, внимание в документе уделено так называемому «условно бесплатному товару», который предлагается покупателю в подарок при приобретении основного товара. Это предлагается считать единой покупкой, а гарантию распространять и на основной товар, и подарок к нему.
Кроме того, планируется усилить ответственность маркетплейсов за продаваемой товар.
«Это тоже будет внедряться в законодательство», — подчеркнул глава МАРТ.
Практическое наполнение декрета
Богданов проинформировал, что работа над декретом велась около трех лет.
В развитие документа в трехмесячный срок планируется заключить белорусско-российское соглашение о реализации единых правил в области защиты прав потребителей, где будут прописаны более конкретные механизмы взаимодействия МАРТ и Роспотребнадзора, определены сроки, нюансы — то есть документ будет иметь практическое наполнение.
Также в планах создать консультативный совет, который будет отрабатывать ситуаций, возникающие на рынке по мере развития торговли, обобщать практики, вырабатывать предложения по внедрению в законодательство двух стран новаций.
В этот войдут представители МАРТ и Роспотребнадзора, а также представители общественных организаций, которые занимаются защитой прав потребителей на территории двух стран.