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МАРТ: Беларусь и Россия усовершенствуют сферу защиты прав потребителей

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Белорусская и российская стороны определили направления совершенствования и гармонизации законодательства в сфере защиты прав потребителей, сообщил глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Алексей Богданов.

Источник: Sputnik.by

Эти направления содержатся в декрете Высшего госсовета Союзного государства о единых правилах в области защиты прав потребителей, который был принят в начале декабря в белорусской столице.

Как отметил министр, в документе собраны лучшие практики в области защиты прав потребителей Беларуси РФ. В нем также заложены и определенные некоторые новации, которых в настоящее время нет в законодательствах обеих стран.

«Это не закон прямого действия, не значит, что с нового года он вступит в силу. Это рамочный нормативный акт, который устанавливает принципы будущей унификации наших законодательств».

пояснил Богданов в интервью телеканалу «БелРос».

Глава МАРТ также подчеркнул, что декрет создает основу и базу для более глубокой интеграции белорусского и российского законодательств в области защиты прав потребителей.

По его мнению, нельзя сказать, что законодательства Беларуси и РФ в этой сфере кардинально разные. Они гармонизированы и отличаются лишь в нюансах.

Ряд новаций

По словам министра, в декрете также определены перспективные направления, которые планируется реализовать в законодательство в ближайшее время. В частности, вводится терминология «цифровой товар» и устанавливаются правила защиты прав потребителей при его покупке.

Как пояснил Богданов, речь идет о таком цифровом контенте, как фильмы, ПО, музыка, игры и так далее. Кроме того, внимание в документе уделено так называемому «условно бесплатному товару», который предлагается покупателю в подарок при приобретении основного товара. Это предлагается считать единой покупкой, а гарантию распространять и на основной товар, и подарок к нему.

Кроме того, планируется усилить ответственность маркетплейсов за продаваемой товар.

«Это тоже будет внедряться в законодательство», — подчеркнул глава МАРТ.

Практическое наполнение декрета

Богданов проинформировал, что работа над декретом велась около трех лет.

В развитие документа в трехмесячный срок планируется заключить белорусско-российское соглашение о реализации единых правил в области защиты прав потребителей, где будут прописаны более конкретные механизмы взаимодействия МАРТ и Роспотребнадзора, определены сроки, нюансы — то есть документ будет иметь практическое наполнение.

Также в планах создать консультативный совет, который будет отрабатывать ситуаций, возникающие на рынке по мере развития торговли, обобщать практики, вырабатывать предложения по внедрению в законодательство двух стран новаций.

В этот войдут представители МАРТ и Роспотребнадзора, а также представители общественных организаций, которые занимаются защитой прав потребителей на территории двух стран.

экономика
торговля