Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ленинградском мосту после капремонта заметили повреждения

На сооружении местами начала отваливаться краска.

Источник: Om1 Омск

В мэрии Омска отреагировали на публикации в СМИ о признаках разрушения Ленинградского моста. Напомним, мост был сдан в эксплуатацию в июне нынешнего года после капитального ремонта. Работы выполняла компания «СтройТраст», которая сейчас занимается ремонтом моста у Телецентра.

Спустя полгода после завершения работ на опорах моста заметили облупившуюся краску.

«Департаментом строительства инициирован выезд на объект межведомственной комиссии для проверки фактов, изложенных в материале СМИ. По результатам комиссионного обследования будет составлен протокол, на основе которого, при необходимости, с подрядчиком будет организована претензионная работа», — прокомментировали порталу Om1.ru в городской администрации.