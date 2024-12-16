На Ленинградском мосту после капремонта заметили повреждения

В мэрии Омска отреагировали на публикации в СМИ о признаках разрушения Ленинградского моста. Напомним, мост был сдан в эксплуатацию в июне нынешнего года после капитального ремонта. Работы выполняла компания «СтройТраст», которая сейчас занимается ремонтом моста у Телецентра.
Спустя полгода после завершения работ на опорах моста заметили облупившуюся краску.
«Департаментом строительства инициирован выезд на объект межведомственной комиссии для проверки фактов, изложенных в материале СМИ. По результатам комиссионного обследования будет составлен протокол, на основе которого, при необходимости, с подрядчиком будет организована претензионная работа», — прокомментировали порталу Om1.ru в городской администрации.