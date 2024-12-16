На Ленинградском мосту после капремонта заметили повреждения

В мэрии Омска отреагировали на публикации в СМИ о признаках разрушения Ленинградского моста. Напомним, мост был сдан в эксплуатацию в июне нынешнего года после капитального ремонта. Работы выполняла компания «СтройТраст», которая сейчас занимается ремонтом моста у Телецентра.