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Краевой подрядчик начал размещать тендеры на достройку Чусовского моста

Новый генподрядчик по достройке моста через Чусовую ООО Дом.59 (входит в АО Корпорация развития Пермского края) начал поиск субподрядчиков. Краевой подрядчик объявил две закупки: на монтаж автоматизированной систем управления дорожным движением стоимостью 559 млн руб. и монтаж надземного пешеходного перехода стоимостью 27 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Согласно сайту госторгов, закупки были совершены у единственного поставщика (он не раскрывается), договора заключены 11 декабря, срок исполнения обоих тендеров — 27 февраля 2027 года.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), строящее мост через Чусовую, определилось с новым генподрядчиком: им стало краевое ООО «Дом.59», входящее в состав АО «Корпорация развития Пермского края». Ранее ПКК расторгло договор с АО «Стройтрансгаз» на строительство Чусовского моста. Напомним, по условиям договора, после строительства нового моста «Стройтрансгаз» еще в начале 2023 года должен был начать ремонт старого перехода, но так и не сделал работу.

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