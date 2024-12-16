Тарифы ЖКХ в Татарстане оказались самыми низкими в ПФО

Стоимость услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Татарстане является самой низкой среди регионов Поволжья. Об этом сообщили специалисты управляющей компании «ПЖКХ». В этом году увеличение тарифов в Татарстане отстает от показателей Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей, а также республик Марий Эл и Башкортостан.
Новые предельные индексы, которые будут действовать во втором полугодии, уже определены. В Казани планировалось установить цену на уровне 598,49 рубля за кубометр, а рост тарифа составит 8,9%. При этом для жителей частных домов в Татарстане оплата за вывоз мусора составит до 127,7 рублей, а для тех, кто живёт в многоквартирных домах, — 117,7 рублей. В восточной части региона цены увеличатся до 131,19 и 120,94 рублей соответственно.
По данным представителей «ПЖКХ», при текущих тарифах их деятельность оценивается как почти рентабельная. Средний рост тарифов в Татарстане составит от 17,5% до 22,3%.