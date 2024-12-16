Тарифы ЖКХ в Татарстане оказались самыми низкими в ПФО

Новые предельные индексы, которые будут действовать во втором полугодии, уже определены. В Казани планировалось установить цену на уровне 598,49 рубля за кубометр, а рост тарифа составит 8,9%. При этом для жителей частных домов в Татарстане оплата за вывоз мусора составит до 127,7 рублей, а для тех, кто живёт в многоквартирных домах, — 117,7 рублей. В восточной части региона цены увеличатся до 131,19 и 120,94 рублей соответственно.