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Аналитики ЕАБР сказали о причинах замедления инфляции в Беларуси

ЕАБР сказал, что повлияло на замедление инфляции в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики ЕАБР сказали о причинах замедления инфляции в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.

«В Беларуси инфляция снизилась до 5,5% г/г в ноябре 2024 г. после 5,9% г/г в октябре», — сказано в сообщении.

Специалисты отметили, что инфляция замедлилась по всем ключевым компонентам потребительской корзины. Уточняется, что рост цен на продовольствие был сформирован на уровне 6,7% год к году после 7,2% год к году из-за существенного замедления динамики цен на сезонные овощи и фрукты (4,7% год к году в ноябре после 11% год к году в октябре).

В ЕАБР сообщили, что инфляция на непродовольственные товары составила 3,7% год к году в ноябре 2024 после 4,1% в октябре. Также говорится, что в сегменте платных услуг заметно замедление инфляции до 5,8% после 6% в октябре.

«Прогнозируем инфляцию вблизи целевого ориентира на конец 2024 года», — сказано в сообщении.

Ранее горнолыжные центры «Логойск» и «Силичи» назвали цены на услуги зимой 2024−25.

Тем временем Белстат заявил, что овощи в Беларуси подорожали, а фрукты подешевели.

Также мы писали, что новая инфекционная больница и две поликлиники строятся в Минске.