Аналитики ЕАБР сказали о причинах замедления инфляции в Беларуси

Специалисты отметили, что инфляция замедлилась по всем ключевым компонентам потребительской корзины. Уточняется, что рост цен на продовольствие был сформирован на уровне 6,7% год к году после 7,2% год к году из-за существенного замедления динамики цен на сезонные овощи и фрукты (4,7% год к году в ноябре после 11% год к году в октябре).