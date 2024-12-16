Мэрия Уфы выставила на торги Дом Лопатиной за 1 рубль

Здание построено из в конце XIX века. Первоначально оно было одноэтажным, в конце XX века был возведен второй этаж из дерева, квартиры в котором сдавались в наем. Первый, кирпичный, этаж использовался для торговли. После революции дом бы муниципализирован и до 2010 года использовался как многоквартирный.