Суд признал законной смену гендиректора Петербургского нефтетерминала

«В какой-то момент пришлось вызвать приставов, чтобы представители Васильевой не дебоширили. Они были очень возмущены, но кроме эмоций в их позиции никаких фактов не было. Юристы просили признать незаконной смену гендиректора, поскольку нотариус должна была иметь в виду, что голоса Васильевой должны быть учтены при проведении собраний, а нотариус этого не сделала, посчитав, что Tujunga вправе была принять решение. Это означает, что компания была вправе сменить генерального директора», — пояснили «Газете.Ru» в Tujunga.