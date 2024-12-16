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В Приангарье проверили ход строительства в трех районах

Заместитель председателя правительства Приангарья Александр Галкин посетил Нижнеудинский, Тулунский и Зиминский районы, проверив ход строительства объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: МК.RU Иркутск

В Нижнеудинске он оценил готовность домов для переселенцев из аварийного жилья, новую котельную и дорожную сеть в микрорайоне Восточный. В Тулуне Александр Галкин осмотрел новые дороги в микрорайоне Березовая Роща и ЛДК, где также ведется реконструкция электрических сетей. В Зиме проинспектировано строительство пяти блок-секций для переселенцев.

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