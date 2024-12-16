В Волгограде открылась очередная детская поликлиника после капремонта

Напомним, в Волгоградской области в рамках губернаторской программы модернизации первичного звена обновляются существующие поликлиники, возводят новые ФАПы, отделения врачей общей практики и т. д. Новые задачи развития сферы на 10-летний период были определены в ходе расширенных встреч с жителями в 2023 и в 2024 годах. Также об этом же речь шла на профильной стратегической сессии под председательством губернатора Андрея Бочарова.