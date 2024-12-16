Олбани
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде открылась очередная детская поликлиника после капремонта

Капремонт в консультативно-диагностическом отделении № 1 детской поликлиники № 3 Тракторозаводского района был выполнен в рамках регпроекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщает администрация Волгоградской области, капремонт проходил на площади 488 кв. м. В подразделении специалисты обновили окна, двери, потолки, полы, провели внутреннюю отделку современными и безопасными материалами, привели в порядок инженерные сети, модернизировали систему пожарной сигнализации. Также была приобретена новая мебель в кабинеты врачей, оборудованы зоны ожидания для родителей и организованы детские игровые зоны.

Теперь медпомощь в более комфортных условиях будут получать свыше 5,2 тыс. юных волгоградцев, а в смену отделение принимает 110 пациентов. Кроме помещений для приема педиатрами, в здании были оборудованы кабинеты массажа и физиотерапевтического лечения.

Отметим, это уже четвертое обновленное подразделение поликлиники № 3. Ранее были отремонтированы отделения на ул. Костюченко, 13а, Бехтерева, 14, Шурухина, 24а.

Напомним, в Волгоградской области в рамках губернаторской программы модернизации первичного звена обновляются существующие поликлиники, возводят новые ФАПы, отделения врачей общей практики и т. д. Новые задачи развития сферы на 10-летний период были определены в ходе расширенных встреч с жителями в 2023 и в 2024 годах. Также об этом же речь шла на профильной стратегической сессии под председательством губернатора Андрея Бочарова.

медицина