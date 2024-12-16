В Волгограде открылась очередная детская поликлиника после капремонта

Как сообщает администрация Волгоградской области, капремонт проходил на площади 488 кв. м. В подразделении специалисты обновили окна, двери, потолки, полы, провели внутреннюю отделку современными и безопасными материалами, привели в порядок инженерные сети, модернизировали систему пожарной сигнализации. Также была приобретена новая мебель в кабинеты врачей, оборудованы зоны ожидания для родителей и организованы детские игровые зоны.
Теперь медпомощь в более комфортных условиях будут получать свыше 5,2 тыс. юных волгоградцев, а в смену отделение принимает 110 пациентов. Кроме помещений для приема педиатрами, в здании были оборудованы кабинеты массажа и физиотерапевтического лечения.
Отметим, это уже четвертое обновленное подразделение поликлиники № 3. Ранее были отремонтированы отделения на ул. Костюченко, 13а, Бехтерева, 14, Шурухина, 24а.
Напомним, в Волгоградской области в рамках губернаторской программы модернизации первичного звена обновляются существующие поликлиники, возводят новые ФАПы, отделения врачей общей практики