30-этажный жилой дом «Грандо» в Новосибирске прошёл проверку Стройнадзора

Строительство многоэтажного дома началось в 2022 году.
Жилой комплекс «Грандо» из 30 этажей успешно прошёл проверку регионального Стройнадзора. Застройщик здания в Дзержинском районе Новосибирска получил заключение о соответствии проектной документации. Строительство находилось под наблюдением первого отдела государственного строительного надзора Новосибирской области.
Дом из трёх секций, высотой в 30 этажей, на 551 квартиру с общественными помещениями и подземной стоянкой на 139 мест, начали строить в 2022 году. Здание имеет общую площадь 49752 кв.м. и включает в себя офисы на первом этаже каждой секции. Придомовая территория обустроена детскими и спортивными площадками.
Специалисты отдела отметили, что дом прошёл итоговую проверку без замечаний. Была обследована жилая часть, техническое подполье, инженерные системы и оборудование. Проверены отделочные работы и соответствие нормам пожарной безопасности.
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