30-этажный жилой дом «Грандо» в Новосибирске прошёл проверку Стройнадзора

Дом из трёх секций, высотой в 30 этажей, на 551 квартиру с общественными помещениями и подземной стоянкой на 139 мест, начали строить в 2022 году. Здание имеет общую площадь 49752 кв.м. и включает в себя офисы на первом этаже каждой секции. Придомовая территория обустроена детскими и спортивными площадками.