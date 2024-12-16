У ТОР «Железногорск» появился 19 резидент

Инвестор намерен построить инфраструктуру для модульных дата-центров. Это поможет клиентам снизить затраты на IT благодаря эффективному использованию оборудования и уменьшению административных расходов. Дата-центр предложит аренду серверов, обработку, хранение и защиту данных, а также поддержку облачных решений.
В рамках первого этапа проекта планируется привлечь более 290 млн рублей. Будет создано 37 новых рабочих мест.
Добавим, «А-Дата» стала уже «. Общий плановый объем инвестиций на ТОР “Железногорск” составил более 793,9 млн рублей. Подробнее о поддержке резидентов ТОР можно узнать на сайте Минэка края.