У ТОР «Железногорск» появился 19 резидент

Инвестор намерен построить инфраструктуру для модульных дата-центров. Это поможет клиентам снизить затраты на IT благодаря эффективному использованию оборудования и уменьшению административных расходов. Дата-центр предложит аренду серверов, обработку, хранение и защиту данных, а также поддержку облачных решений.