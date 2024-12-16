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«Спецавтобаза» спишет пени должникам перед Новым годом

«Спецавтобаза» спишет пени за долги по вывозу мусора перед праздниками.

Источник: Комсомольская правда

Перед Новым годом «Спецавтобаза» спишет пени должникам по вывозу мусора. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— АО «Спецавтобаза» запускает акцию «Новый год без долгов»: всем жителям региона, которые до 31 декабря 2024 года погасят задолженность за вывоз мусора, будут аннулированы пени, — рассказали в «Спецавтобазе».

Принять участие в акции смогут только физические лица. Им необходимо оплатить сумму, указанную в декабрьской квитанции. Сделать это нужно до 31 декабря. Однако акция не касается пени, начисленных по решению суда.

Провести оплату можно онлайн или лично: через личный кабинет на сайте sab-ekb.ru, с помощью «Фрисби», в кассе любого банка, в отделении «Почты России» или в кассе Расчетного центра Урала.