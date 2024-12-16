Решение по определению СТСО ИЭСК будет принято после проверки — глава Приангарья

Решение по определению системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) Иркутскую электросетевую компанию (ИЭСК) будет принято после проверки. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 16 декабря. Глава региона отметил, что ответственность за решение по определению СТСО полностью лежит на нем. ИЭСК, в свою очередь, может находиться под иностранным влиянием.
«Я посчитал нужным принять решение, как только будет проведена проверка», — отметил глава региона.
Напомним, что ранее ИЭСК обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском против губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Компания требует признать незаконным предполагаемое бездействие главы Иркутской области, из-за которого решение о назначении системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) в регионе не было принято в установленные сроки. При этом в правительстве региона сообщили, что проведут допроверку ИЭСК на наличие иностранного капитала и акционеров.
Также на днях стало известно, что прокуратура объявила предостережение одной из организаций, обеспечивающих электроснабжение населения Иркутской области. Выявлено, что одна из организаций в сфере электроснабжения населения направила в адрес предприятий и органов власти письмо о прекращении оказания услуг. После ИЭСК выпустила комментарий в ответ на предостережение прокуратуры о возможных нарушениях. В компании уверяют, что документы о прекращении оказания услуг по заключенным с территориальными сетевыми организациями договорам о передаче электрической энергии не содержат сведений, указывающих на возможные нарушения норм законодательства.