В Росводоканале объяснили начисления по средним значениям вместо счетчиков

«Корректировка будет произведена всем абонентам, которые передадут показания либо в декабре, либо в январе 2025 года. То есть расчет будет произведен по фактическим данным счетчиков. Если фактический расход по счетчику будет меньше, чем среднее начисление за декабрь, то будет произведена корректировка в минус: доначисление за фактические кубы и сторнирование начислений среднего. Соответственно, если клиент оплатил счет в декабре, рассчитанный по среднему, то вся сумма оплаты будет учтена в январе с учетом переданных показаний», — пояснил Павел Широков.