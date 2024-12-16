В Росводоканале объяснили начисления по средним значениям вместо счетчиков

Как отметил господин Широков, по закону (постановление правительства № 354) за потребителем коммунальных услуг закреплена обязанность произвести оплату до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. При этом в период праздничных выходных в январе режим работы банковских, кредитных организаций или операторов по приему денежных средств может меняться.
«Во время праздников люди уезжают, и не имеют возможности оплатить. Чтобы исключить возможное начисление пени, тем, кто не успел до 10 числа оплатить, мы предлагаем это сделать раньше. Никаких санкций за неоплату квитанций в декабре, выставленных второй раз компания не накладывает», — заверил Павел Широков.
По его словам, если абоненты не успели передать показания счетчиков, то расчет будет произведен по среднемесячному потреблению, то есть фактически равен средним значениям, которые ежемесячно потребляют клиенты компании. Соответственно, при оплате счета и последующей передаче показаний, в обязательном порядке будет произведен перерасчет начислений. Сумма переплаты будет учена в январе 2025 года. Расчет объемов по среднему потреблению предусмотрен Жилищным Законодательством и является максимально близким по значению к фактическому потреблению.
«Корректировка будет произведена всем абонентам, которые передадут показания либо в декабре, либо в январе 2025 года. То есть расчет будет произведен по фактическим данным счетчиков. Если фактический расход по счетчику будет меньше, чем среднее начисление за декабрь, то будет произведена корректировка в минус: доначисление за фактические кубы и сторнирование начислений среднего. Соответственно, если клиент оплатил счет в декабре, рассчитанный по среднему, то вся сумма оплаты будет учтена в январе с учетом переданных показаний», — пояснил Павел Широков.