Рост доллара и ставок по кредитам: купить квартиру в Минске стало еще сложнее

«По оперативным данным, в декабре сделок будет немного больше, чем в ноябре, но меньше, чем в октябре. Предположительно за последний месяц этого года будет совершено 1550 сделок, но это не такой уж и высокий показатель для текущего года. В 2023 году было 1670 по итогам декабря», — рассказал собеседник агентства.