В Самаре проверят поставщика противогололедных реагентов

Есть у Ивана Носкова вопросы и к снегоуборочной технике. По его словам, ее недостаточно. Сейчас на балансе города числятся 223 машины. Чиновник считает, что этого количества явно мало для сильных и затяжных снегопадов. Поэтому в 2025 году власти намерены приобрести дополнительную технику.