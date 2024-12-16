Минтруд: Визовым мигрантам в Татарстане предлагают зарплату более 190 тыс. рублей

Больше всего готовы платить визовым мигрантам в Москве. На должности председателя правления можно рассчитывать на доход в 380 тыс. рублей. Следом идет Удмуртия, где менеджер-иностранец может получать 275 тыс. рублей. В топ-5 самых высокооплачиваемых работ для визовых мигрантов также попали спортсмен-инструктор в Алтайском крае (250 тыс.) и брынзодер-мастер в Москве (230 тыс.).