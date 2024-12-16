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Минтруд: Визовым мигрантам в Татарстане предлагают зарплату более 190 тыс. рублей

Татарстану выделили 9,3 тыс. разрешений на работу для иностранных работников на 2025-й. В целом же общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных кадров в следующем году составит почти 235 тыс. разрешений, пишет РБК со ссылкой на данные Минтруда.

Самую высокую зарплату для визовых иностранцев в Татарстане в 2025-м будут предлагать на должности вице-руководителя кружка в школе — 220 тыс. рублей в месяц. Чуть меньше оплачивается труд руководителя кружка в школе — 197 тыс. рублей.

Больше всего готовы платить визовым мигрантам в Москве. На должности председателя правления можно рассчитывать на доход в 380 тыс. рублей. Следом идет Удмуртия, где менеджер-иностранец может получать 275 тыс. рублей. В топ-5 самых высокооплачиваемых работ для визовых мигрантов также попали спортсмен-инструктор в Алтайском крае (250 тыс.) и брынзодер-мастер в Москве (230 тыс.).

До этого в Минтруде отмечали, что квалифицированные работники-иностранцы понадобятся на таких проектах, как газопровод «Сила Сибири», Амурский газохимический и Амурский газоперерабатывающий комплексы, а также на других местах.