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Северный обход Новороссийска планируют построить до конца 2027 года

Завершить строительство Северного обхода Новороссийска планируют до конца 2027 года. Сейчас проект находится в работе Минтранса России, готовится документация для его включения в план дорожной деятельности на 2025−2027 гг. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию города.

15 ноября во время прямой линии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске будет построена новая дорожная развязка. Сейчас проектированием занимаются московские институты. В городской администрации подтвердили, что речь идет о Северном обходе.

Ранее, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил в июне 2024 года, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что стоимость строительства первых двух этапов Северного обхода города может составить почти 109 млрд руб. Общая протяженность трассы составит 41,1 км.