Северный обход Новороссийска планируют построить до конца 2027 года

Завершить строительство Северного обхода Новороссийска планируют до конца 2027 года. Сейчас проект находится в работе Минтранса России, готовится документация для его включения в план дорожной деятельности на 2025−2027 гг. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию города.