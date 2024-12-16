Северный обход Новороссийска планируют построить до конца 2027 года

15 ноября во время прямой линии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске будет построена новая дорожная развязка. Сейчас проектированием занимаются московские институты. В городской администрации подтвердили, что речь идет о Северном обходе.
Ранее, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил в июне 2024 года, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что стоимость строительства первых двух этапов Северного обхода города может составить почти 109 млрд руб. Общая протяженность трассы составит 41,1 км.