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Nordwind Airlines возобновит полеты из Перми в Махачкалу в мае 2025 года

Авиакомпания Nordwind Airlines объявила о возобновлении рейсов из Перми в Махачкалу. Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.

Источник: Соцсети

Полеты планируется осуществлять с мая по сентябрь 2025 года. Частота рейсов составит два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Boeing 737.

Полетная программа Nordwind Airlines по этому направлению в 2024 году завершилась в сентябре. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Nordwind Airlines, рейс Пермь — Махачкала является сезонным и завершился планово. Полеты будут традиционно возобновлены в следующем летнем сезоне.

Напомним, авиасообщение с Махачкалой возобновилось в октябре 2023 года.