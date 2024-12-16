Nordwind Airlines возобновит полеты из Перми в Махачкалу в мае 2025 года

Полетная программа Nordwind Airlines по этому направлению в 2024 году завершилась в сентябре. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Nordwind Airlines, рейс Пермь — Махачкала является сезонным и завершился планово. Полеты будут традиционно возобновлены в следующем летнем сезоне.