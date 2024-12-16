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Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Крым дополнительно получит более 178 млн рублей на зарплату медиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, Крым дополнительно получит более 178 млн рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2025 году", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его данным, решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Средства предоставляются из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Как сообщает пресс-служба правительства России, в 2025 году дополнительно планируется принять на работу в регионы более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч сотрудников среднего медперсонала. Всего регионы получат почти 10 млрд рублей на оплату их труда.

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