Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков

Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, Крым дополнительно получит более 178 млн рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2025 году", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его данным, решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Средства предоставляются из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Как сообщает пресс-служба правительства России, в 2025 году дополнительно планируется принять на работу в регионы более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч сотрудников среднего медперсонала. Всего регионы получат почти 10 млрд рублей на оплату их труда.