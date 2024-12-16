Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиков

Как сообщает пресс-служба правительства России, в 2025 году дополнительно планируется принять на работу в регионы более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч сотрудников среднего медперсонала. Всего регионы получат почти 10 млрд рублей на оплату их труда.