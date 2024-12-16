Bloomberg: доллару угрожает не БРИКС, а Трамп

Некоторые страны-члены БРИКС поспешили умиротворить Трампа. ЮАР опубликовала официальное заявление, в котором подтвердила, что создание общей валюты БРИКС не планируется, а министр иностранных дел Индии заверил, что страны БРИКС «не заинтересованы в ослаблении доллара США», говорится в статье.
Но что бы Трамп ни говорил или ни делал, страны БРИКС или другие будут продолжать искать способы урегулировать международные трансакции без использования долларов.
Такие страны, как ОАЭ, которые долгое время служили клиринговыми палатами для финансовых сделок между противоборствующими геополитическими блоками, как минимум 10 лет стремились к чему-то подобному. И эта цель становится более актуальной во времена, которые все больше определяются торговыми войнами и геополитическим размежеванием.
В Индии никогда не относились к этим усилиям с таким же энтузиазмом, как в других странах. Но сейчас индийские политики чувствуют себя уязвленными из-за санкций США, действующих более 10 лет. По словам одного из них, в последние годы Индия из-за ограничений США прекратила импорт нефти из Венесуэлы, одного из своих крупнейших торговых партнеров. Венесуэлу заменил Иран, который вскоре столкнулся с аналогичными проблемами. А теперь Индии нужно найти способ урегулировать торговлю с Россией. Таким образом, стимул к созданию платежных механизмов, которые не подпадают под контроль США, очевиден даже для самых прозападных чиновников в Нью-Дели.
Рост числа товаров двойного назначения и финансовых корпораций, подпадающих под санкции США, фиксируется почти ежемесячно.
Как и в случае с любыми ограничениями на рынке, это значит, что кто-то найдет способ заработать деньги, гарантировав, что торговля будет вестись в любом случае. Даже такие финансовые организации, как Банк международных расчетов (БМР), который контролируется несколькими западными центробанками, запустили проекты, призванные искать альтернативы доллару США — хотя несколько недель назад БМР все же пришлось прекратить эти усилия после жалоб западных столиц.
Таких попыток не было, когда остальной мир считал доллар США общим благом. Страны могли расплачиваться долларами, свободно конвертировать их и инвестировать в американский доллар. Взамен США получали «непомерную привилегию» контролировать мировую резервную валюту.
Чрезмерное давление — будь то специальные санкции, вмешательство в работу Федеральной резервной системы, односторонние тарифы или геополитическая конфронтация — представляет гораздо большую угрозу для американской валюты, чем все то, что могли бы придумать страны БРИКС.