Bloomberg: доллару угрожает не БРИКС, а Трамп

В Индии никогда не относились к этим усилиям с таким же энтузиазмом, как в других странах. Но сейчас индийские политики чувствуют себя уязвленными из-за санкций США, действующих более 10 лет. По словам одного из них, в последние годы Индия из-за ограничений США прекратила импорт нефти из Венесуэлы, одного из своих крупнейших торговых партнеров. Венесуэлу заменил Иран, который вскоре столкнулся с аналогичными проблемами. А теперь Индии нужно найти способ урегулировать торговлю с Россией. Таким образом, стимул к созданию платежных механизмов, которые не подпадают под контроль США, очевиден даже для самых прозападных чиновников в Нью-Дели.