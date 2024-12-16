В Омске 27 ветхих домов могут внезапно обрушиться

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев на пресс-конференции рассказал, что происходит в Омске с расселением из ветхих домов. По данным прокуратуры, в настоящее время в Омске насчитывается 237 аварийных домов, из которых 58 включены в региональную программу переселения.
Проблем с финансированием нет, однако есть задержка с расселением 2022 года из-за срыва сроков строительства дома на ул. 6-я Станционная. Подрядчик уже заменен, строительство завершается.
Прокуратура также выявила 179 аварийных домов, признанных после 2017 года. На их расселение необходимо 10,5 млрд рублей, но в городском бюджете средств недостаточно. Тем не менее, муниципалитет обязан предоставить жилье взамен аварийного.
Обследования, проведенные прокуратурой, выявили 27 домов с угрозой внезапного обрушения. По искам прокуратуры уже удовлетворено 23 иска об их незамедлительном расселении.
Для расселения внепрограммных домов в 2023 году дополнительно выделено более 170 млн рублей, а в 2024 году — еще 100 млн рублей.
Прокуратура продолжает работу по обследованию домов и оценке мер органов местного самоуправления по их расселению, начиная с обоснованности сроков, которые они устанавливают.