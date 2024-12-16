Омская прокуратура сделала заявление по ТЭЦ-5

«По результатам проведенных экспертиз установлено, что несмотря на перечисление должностными лицами АО “ТГК-11” в 2023 г. в адрес организаций, осуществляющих ремонт и контроль металла котельного оборудования свыше 1,2 млрд рублей, аварии на котельной ТЭЦ-5 произошли вследствие невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств следствием установлена причастность к совершению указанного преступления бывшего заместителя генерального директора АО “ТГК-11” — технического директора, отвечающего за взаимодействие с органами местного самоуправления, надзорными органами и технической политикой организации, которому 1 ноября 2024 г. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — заявили в ведомстве.