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Омская прокуратура сделала заявление по ТЭЦ-5

В Омске продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц АО «ТГК-11», в результате действий которых произошло повреждение систем и оборудования на ТЭЦ-5 АО «ТГК-11» в отопительный период прошлого года.

Речь идет о коллапсе, случившемся ровно год назад, когда в декабре 2023 года чуть ли не половина Омска осталась без тепла вследствие аварии на ТЭЦ-5.

Спустя год, в понедельник, 16 декабря 2024 года, прокуратура заявила следующее.

«По результатам проведенных экспертиз установлено, что несмотря на перечисление должностными лицами АО “ТГК-11” в 2023 г. в адрес организаций, осуществляющих ремонт и контроль металла котельного оборудования свыше 1,2 млрд рублей, аварии на котельной ТЭЦ-5 произошли вследствие невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств следствием установлена причастность к совершению указанного преступления бывшего заместителя генерального директора АО “ТГК-11” — технического директора, отвечающего за взаимодействие с органами местного самоуправления, надзорными органами и технической политикой организации, которому 1 ноября 2024 г. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — заявили в ведомстве.

Всего же, по подсчетам прокуратуры, в период 2022—2023 гг. на котлоагрегатах произошло 10 аварий, связанных с отключением из-за повреждения поверхностей нагрева и других отдельных элементов оборудования вследствие их коррозионного износа, а также из-за дефектов сварного соединения при монтаже.

ЖКХ