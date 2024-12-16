Олбани
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России трудоустроят около 7 тысяч узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Почти 7 тысяч граждан Узбекистана отправятся на работу в Россию, сообщили РИА Новости в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции РУз.

Источник: Sputnik.uz

Представители агентства уже провели переговоры со многими строительными и аутсорсинговыми компаниями из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре и Ялты.

«Уже есть конкретные договоренности».

подтвердил представитель агентства.

По его словам, такие компании, как «Профрезерв» и «Rencons Heavy Industries», выразили суммарную потребность в 5 тысяч специалистов. Сейчас на объектах этих компаний работают 4,3 тысячи узбекистанцев.

В рабочей силе из Узбекистана заинтересована компания «Строй Актив», которая в начале 2025 года планирует привлечь 600 граждан Узбекистана. А компания «Легалонс», в свою очередь, набирает дополнительно 600 человек для работ по складированию, упаковке и доставке товаров.

По данным Агентства миграции, за 9 месяцев 2024 года в России трудоустроено около 50 тысяч узбекистанцев. Число трудовых мигрантов выросло в 4,3 раза по сравнению тем же периодом 2023 года.

Тем не менее, как ранее сообщали в Закпалате Олий Мажлиса Узбекистана, в этом году за рубеж на заработки отправились 1,14 млн человек — показатель снизился почти на треть. При этом из них около 1 млн узбекистанцев работают в России.

экономика
занятость