В России трудоустроят около 7 тысяч узбекистанцев

Представители агентства уже провели переговоры со многими строительными и аутсорсинговыми компаниями из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре и Ялты.
«Уже есть конкретные договоренности».
По его словам, такие компании, как «Профрезерв» и «Rencons Heavy Industries», выразили суммарную потребность в 5 тысяч специалистов. Сейчас на объектах этих компаний работают 4,3 тысячи узбекистанцев.
В рабочей силе из Узбекистана заинтересована компания «Строй Актив», которая в начале 2025 года планирует привлечь 600 граждан Узбекистана. А компания «Легалонс», в свою очередь, набирает дополнительно 600 человек для работ по складированию, упаковке и доставке товаров.
По данным Агентства миграции, за 9 месяцев 2024 года в России трудоустроено около 50 тысяч узбекистанцев. Число трудовых мигрантов выросло в 4,3 раза по сравнению тем же периодом 2023 года.
Тем не менее, как ранее сообщали в Закпалате Олий Мажлиса Узбекистана, в этом году за рубеж на заработки отправились 1,14 млн человек — показатель снизился почти на треть. При этом из них около 1 млн узбекистанцев работают в России.