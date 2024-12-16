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Цены на бензин истощают кошельки калининградцев

63,48 рубля — на такой отметке сложилась средняя потребительская розничная цена автомобильного топлива в Калининградской области на 9 декабря 2024 года.

Источник: Янтарный край

На АЗС автомобилисты покупали бензин марки АИ-92 по 58,64 рубля, марки АИ-95 — по 62,23 рубля, марки АИ-98 и выше — по 85,05 рубля. Дизельное топливо обходилось в 69,32 рубля за каждый литр.

Цены на бензин в Калининградской области сильно выше, чем в других регионах СФЗО и в большей части страны. В СЗФО средняя цена бензина держится на отметке в 60,08 рубля, а в России — 60,14 рубля.

Для сравнения: в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 52,79 до 56,45 рубля, марки АИ-95 — от 58,39 до 64,54 рубля, марки АИ-98 и выше — от 81,20 до 85,76 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 54,20 до 56,59 рубля, марки АИ-95 — от 58,66 до 62,63 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 85,65 рубля за литр.

Соответствующие данные приводит Росстат.

топливо