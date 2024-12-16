Цены на бензин истощают кошельки калининградцев

Для сравнения: в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 52,79 до 56,45 рубля, марки АИ-95 — от 58,39 до 64,54 рубля, марки АИ-98 и выше — от 81,20 до 85,76 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 54,20 до 56,59 рубля, марки АИ-95 — от 58,66 до 62,63 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 85,65 рубля за литр.