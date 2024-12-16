Рогожник: Беларусь рассчитывает на формирование в скором времени общих с Россией рынков нефти и газа

16 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на формирование в скором времени общих с Россией рынков нефти и газа. Об этом заявил посол Беларуси в России Александр Рогожник в Москве на конференции «Союзное государство: интеграция, развитие, доверие», посвященной 25-летию подписания Договора о создании СГ, передает корреспондент БЕЛТА.