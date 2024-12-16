Пригородные поезда «Ласточка» в Сочи перешли на зимний график

Сейчас наиболее удобным способом добраться в Адлер является поезд. Это связано с проведением ремонтных работ на месте слияния федеральных трасс А-147 и А-148 в Хостинском районе. Уже завершены работы по герметизации трещин, устройству водоотводных систем и бурению временных свай. Проводится геодезический мониторинг. Также разрабатываются проектные решения для проведения основных аварийно-восстановительных работ. На ремонтном участке введен временный порядок движения автотранспорта.