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Пригородные поезда «Ласточка» в Сочи перешли на зимний график

Расписание электропоездов «Ласточка» в Сочи изменилось из-за перехода на зимний режим. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из расписания временно убрали рейс «Краснодар — Туапсе — Имеретинский курорт». Перевозить пассажиров из Сочи в Адлер будут 34 состава, а в обратном направлении — 36. Интервал сообщений в часы пик сократили.

Сейчас наиболее удобным способом добраться в Адлер является поезд. Это связано с проведением ремонтных работ на месте слияния федеральных трасс А-147 и А-148 в Хостинском районе. Уже завершены работы по герметизации трещин, устройству водоотводных систем и бурению временных свай. Проводится геодезический мониторинг. Также разрабатываются проектные решения для проведения основных аварийно-восстановительных работ. На ремонтном участке введен временный порядок движения автотранспорта.