FT: Асад переправил в Москву 21 самолет с двумя тоннами долларов и евро

Бывший лидер Сирии Башар Асад несколько лет назад переправил в Москву более $250 млн — это примерно две тонны наличных, пишет FT. Его семья приобрела в российской столице как минимум 20 роскошных квартир, а также начала строить в РФ бизнес. Сенатор Григорий Карасин утверждает, что подобная информация нужна для манипуляций в медийном пространстве, сначала нужно убедиться в ее истинности. Однако активисты уже предложили Асаду отправить деньги на СВО.