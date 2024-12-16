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В Сириусе завершили изыскания для строительства научного кампуса

В Сириусе закончились инженерно-технические обследования зданий апарт-комплекса «Сигма Сириус», а также археологические, инженерные и сейсмические исследования территории. Работы проводили для получения разрешения на реконструкцию строений под жилой квартал Научно-технологического кампуса, сообщает пресс-служба ФТ «Сириус».

Источник: Коммерсантъ

Специалисты выявили, что участок находится вне зон охраны объектов культурного наследия и не затрагивает культурные слои Имеретинской низменности. Сейсмическая активность площадки достигает девяти баллов по шкале MSK-64, что характерно для черноморского побережья с периодичностью раз в 500 лет.

Проект создания кампуса стартовал в 2023 году. На территории учреждения разместят жилой квартал для студентов, корпус Лицея, медицинскую клинику, учебное здание, а также жилье для сотрудников университета «Сириус» и резидентов Инновационного научно-технологического центра. Комплекс будет углеродно-нейтрального производства.

Кампус в Сириусе входит в федеральную программу по созданию современных университетских комплексов в рамках нацпроекта «Наука и университеты». К 2030 году в России планируется построить 25 кампусов, а к 2036 году их число достигнет 40.

строительство