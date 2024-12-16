АБИИ выделит Узбекистану $250 млн — подробнее о проекте

Проект поможет продвижению экономического роста в соответствии с национальной стратегией развития «Узбекистан-2030» и обновленным Национально определяемым вкладом (NDC), по которому республика к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% ниже уровня 2010 года.