АБИИ выделит Узбекистану $250 млн — подробнее о проекте

Проект поможет продвижению экономического роста в соответствии с национальной стратегией развития «Узбекистан-2030» и обновленным Национально определяемым вкладом (NDC), по которому республика к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% ниже уровня 2010 года.
Проект затронет три ключевых направления устойчивого развития «зеленой» экономики:
- улучшит управление структур, связанных с климатом;
- улучшит управление водными и земельными ресурсами;
- ускорит переход к низкоуглеродным решениям в сферах энергетики и транспорта.
«Сотрудничество между АБИИ, АБР и правительством Узбекистана подчеркивает нашу коллективную приверженность устойчивому развитию в Центральной Азии».
Также в рамках проекта особое внимание уделят внедрению инициатив в области возобновляемых источников энергии, приносящих пользу женщинам и уязвимым слоям общества.
Программу реализуют под руководством министерства экономики и финансов Узбекистана под наблюдением АБИИ и АБР.