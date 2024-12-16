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АБИИ выделит Узбекистану $250 млн — подробнее о проекте

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций направит $250 млн на поддержку «зеленой» и инклюзивной экономики Узбекистана, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе банка.

Проект поможет продвижению экономического роста в соответствии с национальной стратегией развития «Узбекистан-2030» и обновленным Национально определяемым вкладом (NDC), по которому республика к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 35% ниже уровня 2010 года.

Проект затронет три ключевых направления устойчивого развития «зеленой» экономики:

  • улучшит управление структур, связанных с климатом;
  • улучшит управление водными и земельными ресурсами;
  • ускорит переход к низкоуглеродным решениям в сферах энергетики и транспорта.

«Сотрудничество между АБИИ, АБР и правительством Узбекистана подчеркивает нашу коллективную приверженность устойчивому развитию в Центральной Азии».

отметил вице-президент АБИИ по инвестиционным операциям Региона 2 и по проектному и корпоративному финансированию Константин Лимитовский.

Также в рамках проекта особое внимание уделят внедрению инициатив в области возобновляемых источников энергии, приносящих пользу женщинам и уязвимым слоям общества.

Программу реализуют под руководством министерства экономики и финансов Узбекистана под наблюдением АБИИ и АБР.

экономика