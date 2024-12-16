«Донстрой» уже 30 лет придерживается актуальных мировых трендов

Такое сотрудничество годами обогащало местную архитектуру новыми идеями и технологиями, а также помогало создавать уникальные архитектурные ансамбли. Оно не прекращалось даже во времена СССР, невзирая на идеологические разногласия с западными странами. Так, на конкурс по разработке проекта Дворца Советов было подано десять заявок только от немецких архитекторов. Район Лефортово назван в честь швейцарского соратника Петра I — там же находилась немецкая слобода. Здание Центросоюза на Мясницкой улице возвели по проекту именитых французских мастеров — Ле Корбюзье, Пьера Жаннере и Николая Колли. И это далеко не единственные примеры.