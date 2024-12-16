Власти Дона планируют освободить себя от уплаты налога на имущество с дорог

Среди других изменений — продление на ещё один год освобождения от уплаты транспортного налога для участников специальной военной операции, собственников электромобилей. Кроме того, собственники гибридных машин по-прежнему будут платить половину стоимости. Владельцы машин, которые используют газомоторное топливо, будут освобождены от налога вплоть до 2030 года.