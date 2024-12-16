Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Дона планируют освободить себя от уплаты налога на имущество с дорог

Льготу оценивают в 675 млн рублей.

Донской минфин выступил с предложением освободить органы исполнительной власти и органы местного самоуправления от уплаты налога на имущество в отношении автомобильных дорог и относящихся к ним сооружений. Такой законопроект подготовлен к рассмотрению региональным параметров.

Предполагается, что это позволит сократить расходы бюджета. Льготу оценивают в 675 млн рублей ежегодно.

Среди других изменений — продление на ещё один год освобождения от уплаты транспортного налога для участников специальной военной операции, собственников электромобилей. Кроме того, собственники гибридных машин по-прежнему будут платить половину стоимости. Владельцы машин, которые используют газомоторное топливо, будут освобождены от налога вплоть до 2030 года.

Напомним, что транспортный налог является региональным, его устанавливают законодательными актами субъектов.

налоги