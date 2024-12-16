В Башкирии возродят киоски с печатной продукцией

«Мы хотим возобновить торговлю печатной продукцией повсеместно. Если до 2023 года нормой считалась одна точка на 10 тысяч населения, то по новым нормативам их должно стать не менее четырёх. Это одно из последних федеральных нововведений. В целом, нормативная база, регулирующая отношения в сфере обеспеченности населения торговыми объектами, постоянно совершенствуется. Что мы только приветствуем как один из механизмов построения полноценной “матрицы” торговых форматов», — пишет Андрей Назаров.