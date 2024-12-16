В Башкирии возродят киоски с печатной продукцией

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поручил министерству торговли и услуг совместно с аппаратом правительства собраться с главами администраций районов и городов и проанализировать уровень обеспеченности населённых пунктов объектами торговли периодикой.
Андрей Назаров в своих соцсетях напомнил, что несколько лет назад киоски с газетами и журналами работали везде и к ним выстраивались очереди.
«Мы хотим возобновить торговлю печатной продукцией повсеместно. Если до 2023 года нормой считалась одна точка на 10 тысяч населения, то по новым нормативам их должно стать не менее четырёх. Это одно из последних федеральных нововведений. В целом, нормативная база, регулирующая отношения в сфере обеспеченности населения торговыми объектами, постоянно совершенствуется. Что мы только приветствуем как один из механизмов построения полноценной “матрицы” торговых форматов», — пишет Андрей Назаров.
Он отметил, что в республике обеспечение стационарными торговыми объектами составляет 200% и сегодня их в регионе порядка 23 тысяч.
«Это, действительно, важное достижение. Наличие разноформатных торговых предприятий, рост количества торговых объектов разных хозяйствующих субъектов увеличивает конкуренцию и создает более комфортную среду для потребителей», — отметил Андрей Назаров.