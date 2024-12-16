Евросоюз ввел санкции против двух татарстанских компаний

Относительно ООО «Алабуга Девелопмент» в документе сказано, что компания «играет важную роль в схеме закупки беспилотников» из других стран, в том числе — иранских Shahed 136 («Герань-2»). Об ООО «Дрейк» в свою очередь говорится, что фирма также «используется в схеме по импорту и сборке иранских беспилотников Shahed 136».