Евросоюз ввел санкции против двух татарстанских компаний

Относительно ООО «Алабуга Девелопмент» в документе сказано, что компания «играет важную роль в схеме закупки беспилотников» из других стран, в том числе — иранских Shahed 136 («Герань-2»). Об ООО «Дрейк» в свою очередь говорится, что фирма также «используется в схеме по импорту и сборке иранских беспилотников Shahed 136».
В общей сложности в рамках 15-го пакета санкций Евросоюза рестрикции введены в отношении 54 физических лиц и 30 компаний из России, Китая и КНДР. Также предусмотрены отдельные ограничения против 52 танкеров из третьих стран, перевозящих российскую нефть, игнорируя так называемые «потолки цен».
Кроме того, судам ЕС запрещено исполнять в юрисдикциях Евросоюза решения, принятые судами РФ по делам против европейских компаний.