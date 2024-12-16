Омские школы не успевают отремонтировать до конца года

Кравцов отметил, что в стране есть 10 регионов с низким средним уровнем готовности объектов. Например, в Оренбургской области уровень готовности школ составляет всего 60%. В Запорожской и Томской областях этот показатель составляет 71%, в Курганской — 72%, а в Крыму и Омской области — 73%. Архангельская область выглядит несколько лучше с уровнем готовности в 76%.