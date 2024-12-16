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Омские школы не успевают отремонтировать до конца года

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Источник: Om1 Омск

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов озвучил список регионов, где наблюдается недостаточный уровень завершенности капитального ремонта школ в 2024 году. В этот список попала и Омская область, где план выполнен на 73%, соответственно, 27% учреждений не готовы. Об этом сообщают журналисты ТАСС.

Кравцов отметил, что в стране есть 10 регионов с низким средним уровнем готовности объектов. Например, в Оренбургской области уровень готовности школ составляет всего 60%. В Запорожской и Томской областях этот показатель составляет 71%, в Курганской — 72%, а в Крыму и Омской области — 73%. Архангельская область выглядит несколько лучше с уровнем готовности в 76%.

Напомним, что в ноябре стало известно, что две школы в Омске, в программу капитального ремонта, могут быть снесены из-за серьёзных повреждений зданий.

ЖКХ