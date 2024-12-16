Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГК проведет горячую линию по наличию товаров и ценам перед Новым годом

Белорусам сказали сообщать в КГК, хватает ли товаров и устраивают ли цены перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

В Комитете государственного контроля в преддверии новогодних праздников проведут «горячую» линию по обеспечению белорусов товарами, сообщает телеграм-канал ведомства.

Так, в КГК можно будет обратиться по наличию в торговых объектах достаточно количества продуктов. Необходимо также сообщить в контрольное ведомство об отсутствии в продаже отдельных продуктов, их ненадлежащем качестве или ценах на товары.

Прямая линия по номеру 191 будет работать во вторник, 17 декабря с 9.00 до 18.00 часов (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов).

Информацию также можно сообщать в чат-бот КГК.

Еще Евросоюз ввел санкции против 26 белорусов и двух компаний из Беларуси.

А МИД заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы Беларуси. Но также МИД Беларуси заявил, что растет запрос решения украинского конфликта дипломатией.