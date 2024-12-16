Нацбанк ввел лимиты на снятие наличных с иностранных карточек

Лимиты будут действовать до 1 февраля будущего года. В течение месяца можно будет снять не более 25 базовых величин, то есть тысячи белорусских рублей (около 29,7 тысячи российских или примерно 289 долларов). С 1 января 2025 года это будет сумма не более 1050 рублей (31,2 тысячи российских или около 302 долларов).