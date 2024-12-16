Нацбанк ввел лимиты на снятие наличных с иностранных карточек

Лимиты будут действовать до 1 февраля будущего года. В течение месяца можно будет снять не более 25 базовых величин, то есть тысячи белорусских рублей (около 29,7 тысячи российских или примерно 289 долларов). С 1 января 2025 года это будет сумма не более 1050 рублей (31,2 тысячи российских или около 302 долларов).
«Соответствующее решение принято Правлением Национального банка с учетом оперативной информации, поступающей от правоохранительных органов Республики Беларусь, в целях снижения рисков совершения различного рода противоправных действий в отношении граждан и юридических лиц», — сказано в сообщении.
При желании снять больше денег с иностранной карты держатель должен обратиться в кассу банка, предъявив документ, удостоверяющий личность.
Вводится и еще одно ограничение. Вносить наличные на счет через банкоматы, инфокиоски и другие подобные устройства по системе ЕРИП будет можно только с карточкой или с использованием «иного платежного инструмента, предполагающего идентификацию его держателя».
Внести деньги можно и через кассы банков, но тоже с документом, удостоверяющим личность.