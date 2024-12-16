Дубоссарская ГЭС сократила до минимума сброс воды

По словам директора станции Бориса Германа, уровень воды планируется поднять на 0,5 метра, до 28,5−28,6 метров. Таким образом энергетики планируют подготовиться к возможному прекращению поставок газа в Приднестровье.
Сообщается, что в настоящее время станция вырабатывает 17,5 МВт электроэнергии, работая в режиме притока. Пополнение запасов воды позволит при необходимости увеличить мощность до 24 МВт.
Дубоссарская ГЭС построена в 1955 году с установочной мощностью 48 МВт. Она способна на 80% обеспечить ее потребление населением Приднестровья.