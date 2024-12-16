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Дубоссарская ГЭС сократила до минимума сброс воды

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Дубоссарская гидроэлектростанция снизила сброс воды до минимума, чтобы увеличить запасы в водохранилище.

Источник: Sputnik.md

По словам директора станции Бориса Германа, уровень воды планируется поднять на 0,5 метра, до 28,5−28,6 метров. Таким образом энергетики планируют подготовиться к возможному прекращению поставок газа в Приднестровье.

Сообщается, что в настоящее время станция вырабатывает 17,5 МВт электроэнергии, работая в режиме притока. Пополнение запасов воды позволит при необходимости увеличить мощность до 24 МВт.

Дубоссарская ГЭС построена в 1955 году с установочной мощностью 48 МВт. Она способна на 80% обеспечить ее потребление населением Приднестровья.

энергетика