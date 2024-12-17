Автобусы-гармошки выйдут на пермские маршруты досрочно

Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин, планировалось, что вместительные пассажирские автобусы появятся в краевой столице к лету, но мэрия решила вывести их на маршруты пораньше.
«Автобусы должны были быть запущены с июля 2025 года, но первые 35 автобусов уже пришли в город. Мы их получили опережающим темпом, сейчас они регистрируются, страхуются, водители переучиваются. В общем, я поставил задачу — в феврале эти автобусы максимально выводить на наиболее загруженные маршруты», — поделился глава города. По его словам, автобусы-гармошки будут работать на маршрутах № 1, 14, 15, 27, 50 и 53.
Эдуард Соснин добавил, что использование автобусов повышенной вместимости «повысит пропускную способность маршрутов» и «немного закрыть проблему с (водительскими — “Ъ-Прикамье”) кадрами». «По сути один водитель ведет 1,5−2 автобуса», — отметил господин Соснин.