С распростертыми изъятиями

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев отметил, что при формировании стоимости объекта применяется так называемый аналоговый способ. То есть оценщик смотрит на объявления в этом районе. «Это такая распространенная практика, когда представитель собственника или сам собственник размещает подобные объявления на “Авито” и других площадках для того, чтобы в будущем оценщик мог на них сослаться. Никто не может определить, рыночная это стоимость или нет, потому что идет вопрос по ссылке на конкретные объявления. Такая практика не совсем корректная. Потому что таких цен на рынке нет. Собственник помещения планирует обосновать выкупную стоимость, которая будет значительно выше рынка», — пояснил эксперт.