Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 17 декабря

Национальный банк скорректировал курсы валют на 17 декабря 2024 года, вторник. В итоге курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля, наоборот, подрос в продолжение рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 17 декабря, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4658 белорусского рубля, 1 евро — 3,6411 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3627 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 17 декабря, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля несколько потяжелел в валютной корзине. Заметнмее других валют изменен курс американской валюты.
В денежном выражении на 17 декабря, вторник, валютные курсы скорректированы так: курс 1 доллара США понизился на 0,0097 белрубля, курс 1 евро уменьшился на 0,0031 белрубля, а курс 100 российских рублей подрос 0,0069 белрубля.
Тем временем КГК проведет горячую линию по наличию товаров и ценам перед Новым годом.