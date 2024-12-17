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Мишустин: доля нацвалют стран «пятерки» в рамках торговли достигла 90%

Соответствующие результаты были достигнуты по итогам 2023 года.

Источник: Аргументы и факты

Доля национальных валют стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который включает в себя Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию, в рамках взаимной торговли достигла 90% по итогам 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе интервью «Российской газете».

Председатель правительства отметил, что одной из перспектив развития евразийской интеграции является формирование общего финансового рынка.

«По итогам прошлого года доля национальных валют стран “пятерки” в рамках взаимной торговли достигла 90%», — сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что такие тенденции планируется продолжать.

8 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что доля национальных валют в расчетах между странами СНГ превысила 85%.