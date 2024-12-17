Мишустин: доля нацвалют стран «пятерки» в рамках торговли достигла 90%

Доля национальных валют стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который включает в себя Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию, в рамках взаимной торговли достигла 90% по итогам 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе интервью «Российской газете».