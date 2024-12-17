Экономист Балынин назвал три основных правила семейного бюджета

Просрочка оплаты налогов грозит пеней. Так, до 2 декабря россияне должны были оплатить налоги на недвижимость и транспорт. Пеня за каждый день просрочки начисляется с 3 декабря по формуле: размер налога х ключевая ставка х 1/300 х количество дней просрочки.