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Экономист Балынин назвал три основных правила семейного бюджета

Эксперт посоветовал откладывать не менее 10% со всех доходов.

Источник: Аргументы и факты

При ведении семейного бюджета доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин порекомендовал придерживаться трех основных правил.

«В первую очередь, необходимо вносить обязательные платежи. Речь идет о налогах и оплате жилищно-коммунальных услуги», — рассказал он в беседе с aif.ru.

Долги по оплате ЖКХ грозят отключением электроэнергии, газа и воды. После погашения задолженности подключение этих ресурсов придется оплачивать дополнительно.

Просрочка оплаты налогов грозит пеней. Так, до 2 декабря россияне должны были оплатить налоги на недвижимость и транспорт. Пеня за каждый день просрочки начисляется с 3 декабря по формуле: размер налога х ключевая ставка х 1/300 х количество дней просрочки.

«Важно откладывать не менее 10% с каждого получаемого дохода», — отметил второе правило семейного бюджета экономист.

Кроме того, по словам Балынина, чтобы не допустить дефицита семейного бюджета, необходимо жить по средствам, не накапливая долги и не беря взаймы.

Ранее экономист рассказал о трех приятных новостях для работающих пенсионеров.