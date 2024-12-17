Экономист Балынин назвал три основных правила семейного бюджета

При ведении семейного бюджета доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин порекомендовал придерживаться трех основных правил.
«В первую очередь, необходимо вносить обязательные платежи. Речь идет о налогах и оплате жилищно-коммунальных услуги», — рассказал он в беседе с aif.ru.
Долги по оплате ЖКХ грозят отключением электроэнергии, газа и воды. После погашения задолженности подключение этих ресурсов придется оплачивать дополнительно.
Просрочка оплаты налогов грозит пеней. Так, до 2 декабря россияне должны были оплатить налоги на недвижимость и транспорт. Пеня за каждый день просрочки начисляется с 3 декабря по формуле: размер налога х ключевая ставка х 1/300 х количество дней просрочки.
«Важно откладывать не менее 10% с каждого получаемого дохода», — отметил второе правило семейного бюджета экономист.
Кроме того, по словам Балынина, чтобы не допустить дефицита семейного бюджета, необходимо жить по средствам, не накапливая долги и не беря взаймы.
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