Бренд минеральной воды Perrier во Франции может лишиться маркировки

Бренд минеральной воды Perrier, принадлежащий швейцарской компании Nestlé, оказался под угрозой исчезновения.
В соответствии с документом, который приводит газета Monde, компания может потерять статус природной минеральной воды. Информация поступила из конфиденциального отчета регионального агентства здравоохранения Франции.
Отчет был подготовлен в августе агентством здравоохранения Окситании после проверки на единственном заводе по розливу Perrier в Вержезе (департамент Гар). В нем указано, что владельцу бренда, компании Nestlé Waters, следует серьезно рассмотреть возможность прекращения производства минеральной воды на этом заводе из-за ухудшающегося качества воды и возможных вирусологических угроз.
Это решение может стать роковым для Perrier, одного из самых известных брендов газированной воды, который рискует потерять статус природной минеральной воды, сохранявшийся более 100 лет.
Будущее бренда и его завода в Вержезе зависит от решения префектуры департамента по вопросу продления лицензии на использование «источника Perrier». Префектура отметила, что решение будет принято в первой половине 2025 года, после получения дополнительных заключений от гидрогеологов, которые будут добавлены к отчету ARS.
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