Бренд минеральной воды Perrier во Франции может лишиться маркировки

Будущее бренда и его завода в Вержезе зависит от решения префектуры департамента по вопросу продления лицензии на использование «источника Perrier». Префектура отметила, что решение будет принято в первой половине 2025 года, после получения дополнительных заключений от гидрогеологов, которые будут добавлены к отчету ARS.