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Бренд минеральной воды Perrier во Франции может лишиться маркировки

Решение может быть принято из-за постоянного ухудшения качества воды и вирусологических рисков.

Источник: Аргументы и факты

Бренд минеральной воды Perrier, принадлежащий швейцарской компании Nestlé, оказался под угрозой исчезновения.

В соответствии с документом, который приводит газета Monde, компания может потерять статус природной минеральной воды. Информация поступила из конфиденциального отчета регионального агентства здравоохранения Франции.

Отчет был подготовлен в августе агентством здравоохранения Окситании после проверки на единственном заводе по розливу Perrier в Вержезе (департамент Гар). В нем указано, что владельцу бренда, компании Nestlé Waters, следует серьезно рассмотреть возможность прекращения производства минеральной воды на этом заводе из-за ухудшающегося качества воды и возможных вирусологических угроз.

Это решение может стать роковым для Perrier, одного из самых известных брендов газированной воды, который рискует потерять статус природной минеральной воды, сохранявшийся более 100 лет.

Будущее бренда и его завода в Вержезе зависит от решения префектуры департамента по вопросу продления лицензии на использование «источника Perrier». Префектура отметила, что решение будет принято в первой половине 2025 года, после получения дополнительных заключений от гидрогеологов, которые будут добавлены к отчету ARS.

Ранее кондитерская компания Mondelez приняла решение закрыть предприятие, расположенное в пригороде Зальцбурга, где изготавливали конфеты, названные в честь композитора Вольфганга Амадея Моцарта.