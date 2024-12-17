Нацбанк начал контролировать траты украинцев за рубежом

Украинский Национальный банк направил запрос к банкам, чтобы те предоставили сведения о трансакциях за рубежом по валютным картам, если эти операции превышают сумму в 250 тысяч гривен за месяцы октябрь и ноябрь. Об этом сообщает Telegram-канале «Политика страны».
В регуляторе заявили, что соответствующий доклад необходимо подготовить до 16 декабря. Финансовые организации должны представить детализированные отчеты о каждой отдельной операции. Эти сведения потребуются для изучения денежных переводов данного характера.
Начиная с 1 января 2025 года, банки обязали предоставлять такие отчеты на регулярной основе через каждый месяц, завершая их до 10 числа за предшествующий период.
Ранее стало известно, что находящиеся в Польше украинские граждане стали меньше и реже отправлять деньги на Украину. Это, как отметили в Нацбанке, связано со снижением заработков украинских работников в Польше.