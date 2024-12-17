Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом обманутых дольщиков из Новосибирска после их пикета. Сибиряки вложились в апартаменты в доме по улице Тополева, однако своё имущество так и не получили.
Дом до сих пор не сдан из-за имеющихся проблем у застройщика. Ранее в Минстрое заявили, что для достройки объекта необходимо ещё 200 млн рублей.
Сейчас следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Глава ведомства попросил доложить руководителя регионального СК о проделанной работе.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Бастрыкин заинтересовался избиением толпой подростка у ТРЦ в Новосибирске. Он поручил доложить ему о ходе проверки.