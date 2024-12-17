Reuters: в хранилище основного банка Сирии находится 26 тонн золота

Золотой резерв Центробанка (ЦБ) Сирии не уменьшился с 2011 года. На данный момент в хранилище находится 26 тонн золота (около 2,2 миллиарда долларов), пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, хранилище пытались ограбить мародеры. После нападения его проинспектировали представители вооруженной оппозиции, которая захватила власть.
При этом в банке находится небольшое число наличной валюты. Некоторые источники сообщают о 200 миллионах долларов, другие говорят о «нескольких сот миллионов долларов».
Международный валютный фонд в последний раз получал статистические данные от ЦБ Сирии в 2010 году. Тогда валютные запасы были равны 14 миллиардам долларов. Многие средства были использованы на фоне ведения боевых действий в стране.
Ранее сообщалось, что в 2018—2019 годах, когда бывший президент Сирии Башар Асад еще находился у власти, Центральный банк страны отправил в Москву несколько рейсов с миллионами долларов наличными. В тот период Сирия испытывала нехватку иностранной валюты.