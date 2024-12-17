Реновацию тепловых сетей начали в Бикине Хабаровского края

В планах к 2036 году заменить и капитально отремонтировать 16 котлов и около трех километров тепловых сетей. По итогам этих работ теплом смогут обеспечить 16 тысяч человек. На сегодняшний день концессионеру в рамках соглашения во временное владение передано пять угольных котельных мощностью 70 Гкал/ч и тепловые сети протяженностью 19,5 км.