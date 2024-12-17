Реновацию тепловых сетей начали в Бикине Хабаровского края

В Бикине отремонтируют объекты теплоснабжения на условиях концессии. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, реновацию проведут в рамках концессионного соглашения, заключенного между администрацией муниципалитета, ООО «Жилстройсервис» и правительством Хабаровского края в ноябре 2024 года. Работы оцениваются на сумму 185 миллионов рублей.
В планах к 2036 году заменить и капитально отремонтировать 16 котлов и около трех километров тепловых сетей. По итогам этих работ теплом смогут обеспечить 16 тысяч человек. На сегодняшний день концессионеру в рамках соглашения во временное владение передано пять угольных котельных мощностью 70 Гкал/ч и тепловые сети протяженностью 19,5 км.
Работы начались на Центральной, ремонтируют резервный котел производительностью 12,5 Гкал/ч с заменой его конвективной части, экономайзера и воздухоподогревателя. Эти работы намерены завершить до конца января 2025 года.